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Вімблдон скасований через спалах коронавврусу

Новини » Спорт     01.04.2020 - 18:19
Вімблдон скасований через спалах коронавврусу
Фото: наступний Вімблдон відбудеться в 2021 році (wimbledon.com)

Турнір не відбудеться вперше з 1945 року

Організатори турніру серії "Великого шолома" Вімблдон прийняли рішення скасувати проведення трав'яного мейджора у 2020 році через пандемію коронавірусної інфекції. Про це повідомляється на сайті змагань.

Матчі мали відбутися у Великій Британії з 29 червня по 12 липня. Діючими чемпіонами змагань є Новак Джокович (Сербія) і Симона Халеп (Румунія).

Повідомляється, що організатори не стали переносити змагання на більш пізній термін. Наступний 134 розіграш турніру чекатиме гравців і вболівальників вже у 2021 році (28 червня - 11 липня).

Проведення Вімблдону скасовано вперше за 75 років, коли турнір не відбувся через Другу Світову війну.

На поточний момент проведення всіх тенісних турнірів призупинено до 7 червня через пандемію коронавірусу.

Раніше Федерація тенісу Франції прийняла рішення перенести турнір "Більшого Шолома" Ролан Гаррос у зв'язку з пандемією коронавірусу, спочатку запланований в нинішньому році з 25 травня по 7 червня. Тепер турнір пройде з 20 вересня по 4 жовтня.

Через ризик поширення коронавирусної інфекції у всьому світі масово переносять і скасовують спортивні заходи.

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