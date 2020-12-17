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Тенеріфе закриває кордон для туристів з-за COVID

Тенеріфе, Четвер 17 грудня 2020 14:53
Тенеріфе закриває кордон для туристів з-за COVID
Фото: Тенефире (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Іспанський острів Тенеріфе закриває кордон для туристів з 18 грудня. Також там вводиться комендантська година.

Про це заявив глава уряду Канарських островів Анхель Віктор Торрес, передає The Telegraph.

В найближчі 15 днів на Тенеріфе діяти жорсткі обмеження:

  • комендантську годину з 22:00;
  • обслуговування в барах і ресторанах тільки на винос;
  • заборона масових заходів.

При цьому влада порадили туристам, які залишаться там під час закриття кордонів, оперативно зв'язатися зі своїм туроператором або авіакомпанією для отримання додаткової інформації.

При цьому повідомляється, що новорічні святкування на іспанському курорті, швидше за все, скасують.

Нагадаємо, в іспанському Мадриді на час різдвяних свят послаблять карантин, однак покидати межі регіону буде заборонено.

Крім того, міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла заявив, що в країні готуються почати вакцинацію населення від коронавірусу вже з 4 січня. Очікується, що Європейське медичне агентство затвердить вакцину від COVID-19 21 грудня.

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