На Тенеріфе закрили на карантин готель через спалах коронавірусу

На іспанському острові закрили на карантин готель H10 Costa Adeje Palace через виявлення коронавіруса в італійської пари. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, сотні гостей та співробітників готелю будуть перебувати в ізоляції протягом 14 днів.

Крім того,

Зазначимо, в одного з постояльців готелю виявили коронавірус. Він працює лікарем в Італії та прибув на острів близько тижня тому. Пізніше випадок зараження коронавірусом підтвердили у його дружини.

Нагадаємо, найбільшу кількість випадків коронавіруса у Європі зафіксовано в Італії. Станом на 25 лютого в Італії інфіковані заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілія Романія, по три - у П'ємонті і Римі та ще по одному - в Больцано і Трентіно. Також відомо про сім смертельних випадків.

Крім того, у консульстві України в іспанському місті Малага заявили, що серед постояльців готелю на острові Тенеріфе немає українців.