Темпи вакцинації трохи ростуть: за добу від COVID прищепили майже 9 тисяч осіб

В Україні за минулу добу від коронавірусу прищепили 8859 осіб. З початку кампанії першу дозу вакцини отримали 38 237 осіб.

За весь період кампанії вакцинації найбільше щеплених в Донецькій області (4114 осіб), найменше - в Чернігівській області (626).

Найбільше щеплень за вчора зробили в Київській області - 950. У цілому ситуація по регіонах наступна:

Відзначимо, в порівнянні з попередньою добою, в Україні зробили майже на 3 тисячі щеплень більше. Позавчора в країні вакцинували 5898 осіб.

Нагадаємо, на початку тижня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що процес вакцинації в Україні йде не за планом. В Україні повинні були вийти на показник в 10 тисяч щеплень в день ще на минулому тижні.

Згодом президент Володимир Зеленський поставив вимогу прискорити вакцинацію.