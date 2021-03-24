Темпи COVID-вакцинації відстають від графіка на 100 тисяч виконаних уколов, - МОЗ

В Україні темпи вакцинації істотно гірше плану і відстають від графіка. До поточного моменту зроблено майже на 100 тисяч щеплень менше від запланованого.
Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на селекторній нараді з регіонами, повідомляє сайт Запорізької облдержадміністрації.
Степанов розповів, що в деяких регіонах дуже повільно почався процес вакцинації, а в деяких ще не облаштували стаціонарні пункти.
"За всіма наявними розрахунками має бути щеплено 230 тисяч українців. Однак у деяких областях, наприклад в Луганській, навіть не розпочата робота стаціонарних пунктів щеплення", - сказав Степанов.
На сьогоднішній день першою дозою COVID-вакцини щеплені 137 тисяч чоловік.
Раніше повідомлялося, що реагуючи на дискредитаційну кампанію в Україні проти індійської вакцини від COVID-19 і в цілому проти Індії як виробника медичних препаратів, індійський виробник вакцини вирішив уповільнити і може взагалі відкласти постачання AstraZeneca (CoviShield) в Україну.