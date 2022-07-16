Температурний контраст та дощі: якою погода буде в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 16 липня прогнозують температурний контраст від +9 вночі до +32 градусів вдень. Дощі охоплять східні, південні та подекуди центральні області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, в країні очікується мінлива хмарність. У північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях без опадів. На решті території місцями короткочасний дощ та гроза.
Вітер в Україні переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +12 +14, вдень +23 +25 градусів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз погоди на другу половину липня.
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