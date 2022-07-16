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Температурний контраст та дощі: якою погода буде в Україні сьогодні

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Україна, Субота 16 липня 2022 07:00
Температурний контраст та дощі: якою погода буде в Україні сьогодні Фото: сьогодні в Укрїні погода буде подекуди з дощами та грозами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 16 липня прогнозують температурний контраст від +9 вночі до +32 градусів вдень. Дощі охоплять східні, південні та подекуди центральні області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, в країні очікується мінлива хмарність. У північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях без опадів. На решті території місцями короткочасний дощ та гроза.

Вітер в Україні переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +10 +14, вдень +22 +25 градусів;
  • на заході вночі +9 +13 градусів, а вдень +21 +27;
  • у східних областях вночі +16 +18, вдень +27 +30 градусів;
  • на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +28 +32;
  • у центральних областях вночі +11 +16, вдень +23 +28 градусів.

Температурний контраст та дощі: якою погода буде в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +12 +14, вдень +23 +25 градусів.

Температурний контраст та дощі: якою погода буде в Україні сьогодні

Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз погоди на другу половину липня.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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