Температурний контраст та дощі: якою погода буде в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 16 липня прогнозують температурний контраст від +9 вночі до +32 градусів вдень. Дощі охоплять східні, південні та подекуди центральні області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, в країні очікується мінлива хмарність. У північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях без опадів. На решті території місцями короткочасний дощ та гроза.
Вітер в Україні переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +10 +14, вдень +22 +25 градусів;
- на заході вночі +9 +13 градусів, а вдень +21 +27;
- у східних областях вночі +16 +18, вдень +27 +30 градусів;
- на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +28 +32;
- у центральних областях вночі +11 +16, вдень +23 +28 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +12 +14, вдень +23 +25 градусів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз погоди на другу половину липня.
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