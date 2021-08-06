Телеканал CNN звільнив трьох співробітників за відвідування офісу без вакцинації

Дарсі процитував лист глави CNN Worldwide Джеффа Закера.

"Минулого тижня нам стало відомо про трьох співробітників, які приходили в офіс нещепленими. Всі троє були звільнені. Я хочу ясно сказати, що у нас на цей рахунок політика нульової терпимості", - йдеться в листі Зекера.

Уточнюється, що рішення було прийнято на тлі перенесення повернення в офіс 7 вересня співробітників CNN в офіси на середину жовтня. Це рішення було прийнято через підвищення рівня захворюваності.

Схожі організаційні рішення щодо співробітників були прийняті й в інших американських компаніях, наприклад, в Apple та Amazon.