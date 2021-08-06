Телеканал CNN звільнив трьох співробітників за відвідування офісу без вакцинації
Американська телекомпанія CNN звільнила трьох співробітників за відмову щепитися від коронавірусу. Напередодні вони прийшли в офіс без щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста каналу Олівер Дарсі
Дарсі процитував лист глави CNN Worldwide Джеффа Закера.
"Минулого тижня нам стало відомо про трьох співробітників, які приходили в офіс нещепленими. Всі троє були звільнені. Я хочу ясно сказати, що у нас на цей рахунок політика нульової терпимості", - йдеться в листі Зекера.
Уточнюється, що рішення було прийнято на тлі перенесення повернення в офіс 7 вересня співробітників CNN в офіси на середину жовтня. Це рішення було прийнято через підвищення рівня захворюваності.
Схожі організаційні рішення щодо співробітників були прийняті й в інших американських компаніях, наприклад, в Apple та Amazon.
Нагадаємо, влада США розглядає можливість введення обов'язкової вакцинації для всіх іноземців, що в'їжджають в країну. Зараз план знаходиться на ранніх етапах розробки.