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Админы в РФ. В Украине заблокировали канал в Telegram, который писал о терактах во Львове

Иллюстративное фото: в Telegram неизвестный угрожал терактами во Львове (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Telegram-канал, который распространял предупреждение о терактах во львовских школах, был заблокирован. Его администрировали с территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

В ведомстве отметили, что на момент блокировки на канал было подписано более 2 500 пользователей. 

"Известно, что канал администрировался с территории России. Уже не первый раз враждебная дезинформация пытается посеять панику и дестабилизировать настроения в обществе", - подчеркнули в МВД. 

Там также добавили, что продолжается процесс установления лиц, которые причастны к распространению дезинформации. 

В МВД заверили, что безопасности граждан и, особенно, детей в школах всегда уделяется особенное внимание. На подобные случаи у правоохранителей выработан механизм. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 18 сентября, неизвестный в Telegram-канале анонсировал теракты во Львове.

Он угрожал, что завтра обойдет 21 школу и один торговый центр вместе с сообщниками и будет расстреливать детей.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовой подчеркнул, что нельзя утверждать ИПСО это или реальная угроза. Поэтому сегодня правоохранители совершат ряд мер безопасности на территории всех школ Львова.

"Завтра утром у входа в каждую школу полицейский и представитель школы будут проверять всех входящих. В учебное заведение могут войти только полиция, работники школы и учащиеся", - отмечал городской глава.

К слову, сегодня стало известно, что в Украине будут судить четырех мужчин, которых подозревают в планировании терактов в Киеве и Львове.

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