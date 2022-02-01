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Telegram оновив реакції та додав нові інтерактивні емодзі

Автор: Сергій Пишкін

Месенджер Павла Дурова збільшив вибір інтерактивних емодзі. Також були додані й нові реакції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Telegram.

Згідно з новим великими оновленням Telegram, до застосунку додали п’ять нових емодзі:

  • усміхнене обличчя з серцем;
  • задумливе обличчя;
  • вибух мозку;
  • обличчя, що лається;
  • ручки, що хлопають.

"До слова, ці емодзі тепер ще й інтерактивні. Якщо ви надішлете один з цих емодзі до будь-якого особистого чату і натиснете на нього, ви побачите ефектну анімацію на повний екран разом із вашим співрозмовником (якщо в нього відкрито чат з вами .ред-)", - додає пресслужба Telegram.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці великого оновлення месенджеру Telegram.

Також РБК-Україна розповідало й про те як створювати власні стікери.

Зокрема, застосунок Дурова ще й покращив функцію реакції.

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