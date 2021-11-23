Тelegram під наглядом. У МВС відзвітували про боротьбу з "друзями" коронавірусу

Правоохоронці здійснили 13 обшуків в Дніпропетровській, Житомирській, Харківській, Закарпатській, Миколаївській областях та у Києві.

Також навідалися до туристичного агентства у Харкові, яке пропонувало отримати підробні ПЛР-тести. В цілому, вилучено 61 підроблених ПЛР-тестів, 54 свідоцтв про вакцинацію та сертифікатів.

"В одному з випадків ділки просто пропонували свої послуги в коментарях в Інстаграм. Ну, і звичайно, відповіли на таку пропозицію наші правоохоронці. Як виявилося, шукав клієнтів звичайний приватний підприємець і діяв за попередньою змовою з сімейним лікарем "Центру первинної медико-санітарної допомоги" Ужгородської міської ради", - написав він.

За 2 700 гривень пропонували підробити сертифікат і навіть із можливістю внесення його в "Дію", зазначив він.

"Телеграм також під нашим наглядом. Наприклад, викрили шахраїв в Харкові, які від імені лабораторії ТОВ "ОН Лаб" через месенджер пропонували паперові довідки у регіонах України про негативний результат ПЛР-тесту на COVID19. Всіх затримали та повідомили про підозру", - написав він.