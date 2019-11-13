Тіла загиблих у Польщі українців відправлять в Тернопільську область

Фото: місце події (policja.pl)

Померлі - родом з Тернопільської області

Тіла двох громадян України, яких знайшли мертвими у Польщі, 14 листопада перевезуть в Тернопільську область. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначимо, що померлі - родом з Тернопільської області, були родичами - дядько і племінник. Вони працювали у Польщі легально.

"Наше завдання проінформувати рідних, після офіційного надходження інформації до нас, про випадок смерті або надзвичайної ситуації, а тоді сім'я вирішує, вивозити в Україну або залишати у Польщі, бо не мають грошей на перевезення і є такі, хто не бажає перевозити тіло", - говорить керівник консульського відділу посольства України у Варшаві Світлана Криса.

За інформацією видання, за 11 місяців цього року тільки в консульському окрузі посольства України у Варшаві, а це чотири воєводства, при різних обставинах загинули 213 громадян України. У минулому році було зафіксовано 225 смертей по округу.

Нагадаємо, в Польщі в Садковице в Лодзькому воєводстві в холодильній камері для фруктів були виявлені тіла двох українців. Регіональна прокуратура Рава Мазовецькою повідомила про смерть двох громадян України у віці 28 і 46 років, тіла яких були знайдені в анаеробному холодильнику для зберігання фруктів в Садковице в Лодзькому воєводстві. Поліція отримала повідомлення від власників сховища фруктів про виявлення двох тіл увечері в неділю, 10 листопада.

Як повідомляє РБК-Україна, в польському місті Sochaczew у кінці серпня вбили 26-річну мешканку Львівської області. Правоохоронці встановили, що до вбивства причетний українець. Після злочину він виїхав на територію України. Польські правоохоронці звернулися за допомогою до Нацполиции і співпрацюють у питанні затримання зловмисника.