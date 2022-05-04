RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тіла ще 20 вбитих мирних жителів виявили в Київській області, - поліція

Фото: тіла ще 20 вбитих мирних жителів виявили в Київській області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Київській області за минулу добу виявили ще 20 вбитих російськими окупантами мирних жителів. Загальна кількість знайдених тіл вже становить 1235.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова в ефірі телемарафону.

"За останню добу на Київщині виявили ще 20 тіл мирних громадян, яких вбили окупанти РФ", - заявив Нєбитов.

За його словами, загалом станом на 4 травня, поліція Київської області виявила та оглянула вже 1235 тіл мирних жителів. З них 282 загиблі особи нині не встановлені.

Відомо також, що багато цивільних громадян окупанти примусово вивезли за межі України. Зараз із ними втрачено зв'язок.

Очільник поліції Київської області закликав громадян не зволікати та повідомляти до Нацполіції про зниклих безвісти родичів та близьких.

Нагадаємо, нещодавно в Бучанському районі виявили ще одне поховання з розстріляними людьми. Чоловіків перед вбивством жорстоко катували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьВійна Росії проти України