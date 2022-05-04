Тіла ще 20 вбитих мирних жителів виявили в Київській області, - поліція

У Київській області за минулу добу виявили ще 20 вбитих російськими окупантами мирних жителів. Загальна кількість знайдених тіл вже становить 1235.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова в ефірі телемарафону.

"За останню добу на Київщині виявили ще 20 тіл мирних громадян, яких вбили окупанти РФ", - заявив Нєбитов.

За його словами, загалом станом на 4 травня, поліція Київської області виявила та оглянула вже 1235 тіл мирних жителів. З них 282 загиблі особи нині не встановлені.

Відомо також, що багато цивільних громадян окупанти примусово вивезли за межі України. Зараз із ними втрачено зв'язок.

Очільник поліції Київської області закликав громадян не зволікати та повідомляти до Нацполіції про зниклих безвісти родичів та близьких.

Нагадаємо, нещодавно в Бучанському районі виявили ще одне поховання з розстріляними людьми. Чоловіків перед вбивством жорстоко катували.

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