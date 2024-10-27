Возле Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку: полиция не исключает теракт

Инцидент произошел утром 27 октября на перекрестке в районе Глилот возле Тель-Авива. На место аварии направили многочисленные наряды полиции.

Как пишет издание, в момент столкновения на остановке было много людей. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 16 человек. Четверо из них в тяжелом состоянии. По другим данным, ранения получили 24 человека.

Полиция подозревает, что таран грузовика возле Тель-Авива был теракт. The Jerusalem Post сообщает, что водитель грузовика задержан, другие СМИ - что убит полицией при задержании.

Стоит добавить, что в районе Глилот находится штаб-квартира израильской разведывательной службы "Моссад" вместе с несколькими разведывательными подразделениями армии обороны Израиля (ЦАХАЛа), включая высокопрофильную группу радиотехнической разведки Unit 8200.

Фото: в Израиле грузовик протаранил остановку (timesofisrael.com)