Возле Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку: полиция не исключает теракт
Возле столицы Израиля грузовик протаранил автобусную остановку. Правоохранители не исключают теракт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Time of Israel.
Инцидент произошел утром 27 октября на перекрестке в районе Глилот возле Тель-Авива. На место аварии направили многочисленные наряды полиции.
Как пишет издание, в момент столкновения на остановке было много людей. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 16 человек. Четверо из них в тяжелом состоянии. По другим данным, ранения получили 24 человека.
Полиция подозревает, что таран грузовика возле Тель-Авива был теракт. The Jerusalem Post сообщает, что водитель грузовика задержан, другие СМИ - что убит полицией при задержании.
Стоит добавить, что в районе Глилот находится штаб-квартира израильской разведывательной службы "Моссад" вместе с несколькими разведывательными подразделениями армии обороны Израиля (ЦАХАЛа), включая высокопрофильную группу радиотехнической разведки Unit 8200.
Фото: в Израиле грузовик протаранил остановку (timesofisrael.com)
Эскалация на Ближнем Востоке
Напомним, за последний месяц Иран и Израиль обменялись масштабными ударами. 1 октября Иран выпустил по территории Израиля около 200 баллистических ракет. Тегеран заявил, что это месть за гибель главарей группировок "Хезболла" и ХАМАС.
Израиль успешно отразил иранскую атаку, повлекшую небольшие последствия.
Армия обороны Израиля в ночь на 27 октября нанесла удары по Ирану. ЦАХАЛ заявляет, что было атаковано 20 точек, это были военные объекты.
Иран уже пригрозил, что может ответить на израильскую атаку. Тегеран утверждает, что якобы последствия обстрела были незначительны. Однако, по данным Axios, удар Израиля парализовал производство баллистических ракет в Иране.
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