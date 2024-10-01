В Тель-Авиве произошла стрельба: есть жертвы, полиция допускает теракт

В Тель-Авиве сегодня, 1 октября, неизвестные начали стрельбу в районе Яффо. В результате инцидента есть жертвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и The Times of Israel.
Инцидент произошел на Иерусалимской улице рядом со станцией легкорельсового транспорта. Полиция утверждает, что четверо человек погибли, еще семеро - получили ранения.
По информации Reuters, на видео, которые публикуют в сети, видно, как вооруженные люди выходят на станции легкорельсового транспорта и открывают огонь.
Медики и парамедики уже оказали медицинскую помощь на месте нескольким пострадавшим с ранениями различной степени тяжести, включая тех, кто был без сознания.
При этом, как пишет The Times of Israel, полиция заявляет, что стрельба в Яффо - это предположительно теракт.
Согласно неподтвержденным данным, в нападении участвовали по меньшей мере два стрелка.
Напомним, такой теракт в Тель-Авиве произошел в тот же день, когда Израиль начал свою операцию против боевиков "Хезболлы" на территории Ливана.
Пока израильские войска находятся в приграничной зоне, они намерены поразить инфраструктуру группировки, которая представляет угрозу для мирных жителей Израиля.
Более детально об израильской операции и в чем состоят ее цели - в материале РБК-Украина.
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