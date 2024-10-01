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В Тель-Авиве произошла стрельба: есть жертвы, полиция допускает теракт

Фото: в Тель-Авиве произошла стрельба (x.com/mda_israel)
Автор: Иван Носальский

В Тель-Авиве сегодня, 1 октября, неизвестные начали стрельбу в районе Яффо. В результате инцидента есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и The Times of Israel.

Инцидент произошел на Иерусалимской улице рядом со станцией легкорельсового транспорта. Полиция утверждает, что четверо человек погибли, еще семеро - получили ранения. 

 

По информации Reuters, на видео, которые публикуют в сети, видно, как вооруженные люди выходят на станции легкорельсового транспорта и открывают огонь.

Медики и парамедики уже оказали медицинскую помощь на месте нескольким пострадавшим с ранениями различной степени тяжести, включая тех, кто был без сознания.

При этом, как пишет The Times of Israel, полиция заявляет, что стрельба в Яффо - это предположительно теракт. 

 

Согласно неподтвержденным данным, в нападении участвовали по меньшей мере два стрелка. 

Что предшествовало

Напомним, такой теракт в Тель-Авиве произошел в тот же день, когда Израиль начал свою операцию против боевиков "Хезболлы" на территории Ливана.

Пока израильские войска находятся в приграничной зоне, они намерены поразить инфраструктуру группировки, которая представляет угрозу для мирных жителей Израиля.

Более детально об израильской операции и в чем состоят ее цели - в материале РБК-Украина.

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ИзраильТерактТель-Авив