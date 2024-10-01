В Тель-Авиве произошла стрельба: есть жертвы, полиция допускает теракт

Инцидент произошел на Иерусалимской улице рядом со станцией легкорельсового транспорта. Полиция утверждает, что четверо человек погибли, еще семеро - получили ранения.

По информации Reuters, на видео, которые публикуют в сети, видно, как вооруженные люди выходят на станции легкорельсового транспорта и открывают огонь.

Медики и парамедики уже оказали медицинскую помощь на месте нескольким пострадавшим с ранениями различной степени тяжести, включая тех, кто был без сознания.

При этом, как пишет The Times of Israel, полиция заявляет, что стрельба в Яффо - это предположительно теракт.

Согласно неподтвержденным данным, в нападении участвовали по меньшей мере два стрелка.