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Технологическая операция. Подоляк объяснил, зачем Россия придумала "теракт" в Приднестровье

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия придумывает фейки по поводу "терактов" в непризнанном Приднестровье, к которым якобы причастна Служба безопасности Украины, чтобы изменить повестку дня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Никаких мотивов, никаких намерений совершать какие-то действия, которые можно квалифицировать как террористический акт у Украины нет. Нам это не нужно, потому что у нас есть чем заниматься на поле боя и точно любой "теракт" на любой другой территории не даст на лишних козырей", - сказал он.

С другой стороны, Россия, по словам Подоляка, сейчас постоянно на разных площадках говорит слово "теракт": "теракт" в Беларуси или России, "теракт" в Молдове, в Приднестровье, "теракт" якобы на Балтике.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что Россия хочет изменить повестку дня. Это ее технологическая операция. Таким образом, страна-агрессор хочет продемонстрировать, что якобы не только она совершает преступления, но и Украина. При этом Россия никак не может доказать свои заявления, особенно в тот день, когда она атакует крылатыми и гиперзвуковыми ракетами жилые кварталы многих городов-миллионников Украины.

Подоляк напомнил, что сначала Россия говорила о том, что Украина якобы готовит вторжение на территорию Приднестровья. Выяснилось, что это фейк. Затем страна-агрессор инвестировала большое количество денег в попытку устроить уличные беспорядки в Кишиневе. Воплотить этот сценарий ей тоже пока не удалось. Теперь появилась новая концепция "терактов" в Приднестровье.

"Никаких терактов, никакой Украины в этом всем нет. Есть исключительно технологический интерес России. Это абсолютная фейковая история", - резюмировал советник руководителя ОП.

Напомним, в непризнанном Приднестровье заявили о предотвращении "теракта", который якобы готовился по указанию СБУ.

В спецслужбе отметили, что подобная чепуха - это срежиссированная Кремлем провокация.

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Михаил ПодолякМолдоваСлужба безопасности Украины