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В Техасе автомобиль наехал на пешеходов, есть жертвы

Фото: В Техасе автомобиль наехал на пешеходов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 7 мая, в американском городе Браунсвилль, штат Техас, автомобиль наехал на пешеходов. В результате происшествия много погибших и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Авария произошла в 8:30 утра по местному времени возле центра Озанам в Браунсвилле.

По данным полиции, в результате происшествия погибли семь человек, еще шесть - проходят лечение в больнице с серьезными и незначительными травмами.

Полиция задержала подозреваемого мужчину. Водитель находится в больнице на лечении и под круглосуточной охраной. В настоящее время проводятся тесты на употребление алкоголя и наркотиков.

Напомним, 24 апреля в центре Иерусалима автомобиль въехал в толпу. В результате происшествия пострадали пять человек.

Кроме того, 15 апреля во французском Бордо автомобиль на большой скорости въехал в толпу.

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