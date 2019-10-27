У Техасі на вечірці сталася стрілянина, є загиблі і постраждалі

На зустрічі випускників філії Техаського університету A&M (штат Техас, США) невідомий влаштував стрілянину, в результаті якої загинули і постраждали люди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

В результаті загинули як мінімум дві людини і більше 10 отримали поранення. Інцидент стався в нічному клубі. Всього на вечірці було близько 100 осіб. За повідомленнями порталу SNHQ, загинули троє і 20 осіб постраждали.

Стрілець поки не затриманий, його мотиви і місцезнаходження невідомі.

Нагадаємо, 23 жовтня в повітрі над ранчо в Техасі зіткнулися два вертольоти, в результаті чого загинули дві людини. Одному вертольоту вдалося приземлитися.

Раніше повідомлялося, що в результаті тропічного шторму "Імельда" в Техаcі загинули дві людини. У зв'язку зі штормом понад 900 рейсів було скасовано або затримано.

Також РБК-Україна писало, що у вересні в Техасі сталася стрілянина, в результаті якої загинули і постраждали щонайменше 30 людей.