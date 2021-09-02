У Техасі офіційно заборонили аборти після 6 тижня вагітності

П'ятьма голосами "за" при чотирьох "проти" суд відхилив екстрену апеляцію постачальників послуг з перервування вагітності, які намагалися заблокувати виконання закону, що набрав чинності в середу.

Губернатор підписав відповідний закон у травні. Він забороняє аборти після того як медики можуть виявити серцеву діяльність плода. Зазвичай це відбувається приблизно на шостому тижні - до того, як багато жінок дізнаються, що вони вагітні.

Це найсуворіший закон, що стосується права на аборт в США.

Щонайменше в 12 інших штатах були прийняті закони про заборону абортів на ранній стадії вагітності, але у всіх випадках їх вступ в силу було заблоковано.