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У Техасі офіційно заборонили аборти після 6 тижня вагітності

Автор: Инна Собора

Верховний суд США постановив залишити в силі закон Техасу, що забороняє більшість абортів. Закон почав діяти з 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

П'ятьма голосами "за" при чотирьох "проти" суд відхилив екстрену апеляцію постачальників послуг з перервування вагітності, які намагалися заблокувати виконання закону, що набрав чинності в середу.

Губернатор підписав відповідний закон у травні. Він забороняє аборти після того як медики можуть виявити серцеву діяльність плода. Зазвичай це відбувається приблизно на шостому тижні - до того, як багато жінок дізнаються, що вони вагітні.

Це найсуворіший закон, що стосується права на аборт в США.

Щонайменше в 12 інших штатах були прийняті закони про заборону абортів на ранній стадії вагітності, але у всіх випадках їх вступ в силу було заблоковано.

Раніше в Польщі вступило в силу рішення Конституційного Суду, фактично повністю заборонило аборти.

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Техас