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У Техасі чоловік застрелив священника в церкві

Автор: Даша Харченко

Чоловік застрелив пастора методистської церкви в східному Техасі, США. Нападником виявився 21-річний чоловік.

Про це повідомляє телеканал NBC DFW з посиланням на дані поліції.

Напередодні вбивства його переслідувала поліція, проте зловмисникові вдалося втекти на автомобілі з чужими номерами.

Гонитва закінчилася біля церкви. Співробітники правоохоронних органів оглядали місцевість близько двох годин, але слідів зловмисника не виявили.

Наступного ранку в церкву прийшли пастор, його дружина і ще дві людини. Пастор виявив, що зловмисник ховається у ванній, і дістав свою зброю. Проте чоловік вихопив зброю священника і застрелив його. Ще дві людини отримали поранення.

Після чого нападник зник на машині пастора, проте поліцейським вдалося заарештувати його.

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Нагадаємо, США звільнили поліцейського Адама Коя з Колумбуса, штат Огайо, після того, як він застрелив неозброєного чорношкірого чоловіка. На думку директора міської поліції, це було "необґрунтованим застосуванням смертоносної сили".

РБК-Україна писало, що поліція знайшла людину, яка була пов'язана з фургоном, що вибухнув вранці в п'ятницю, 25 грудня, в Нешвіллі. Інші подробиці розслідування поки невідомі.

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