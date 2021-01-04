У Техасі чоловік застрелив священника в церкві

Фото: священик (pexels)

Чоловік застрелив пастора методистської церкви в східному Техасі, США. Нападником виявився 21-річний чоловік.

Про це повідомляє телеканал NBC DFW з посиланням на дані поліції.



Напередодні вбивства його переслідувала поліція, проте зловмисникові вдалося втекти на автомобілі з чужими номерами.



Гонитва закінчилася біля церкви. Співробітники правоохоронних органів оглядали місцевість близько двох годин, але слідів зловмисника не виявили.

Наступного ранку в церкву прийшли пастор, його дружина і ще дві людини. Пастор виявив, що зловмисник ховається у ванній, і дістав свою зброю. Проте чоловік вихопив зброю священника і застрелив його. Ще дві людини отримали поранення.

Після чого нападник зник на машині пастора, проте поліцейським вдалося заарештувати його.

Нагадаємо, США звільнили поліцейського Адама Коя з Колумбуса, штат Огайо, після того, як він застрелив неозброєного чорношкірого чоловіка. На думку директора міської поліції, це було "необґрунтованим застосуванням смертоносної сили".

РБК-Україна писало, що поліція знайшла людину, яка була пов'язана з фургоном, що вибухнув вранці в п'ятницю, 25 грудня, в Нешвіллі. Інші подробиці розслідування поки невідомі.