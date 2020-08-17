У Техасі чоловік забарикадувався в будинку і почав стрілянину

Фото: стрілянина у США (twitter.com/cnnbrk)

Поранені троє поліцейських

В американському передмісті Остіна, штат Техас, чоловік забарикадувався в будинку і почав стрілянину. Унаслідок інциденту поранено троє поліцейських.

Про це повідомляється на сторінці місцевого поліцейського управління в Twitter.

Наголошується, що за викликом до житлового будинку прибули поліцейські. Підозрюваний у стрілянині поки не затриманий.

"Можемо підтвердити, що троє офіцерів поліції поранено. Вони знаходяться в стабільному стані в місцевій лікарні", - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, під час прес-конференції президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа біля Білого дому сталася стрілянина, він був змушений перервати прес-конференцію і покинути разом з охороною приміщення.

Раніше у Запоріжжі сталася стрілянина біля супермаркету; чоловік отримав поранення з травматичного пістолета.

Крім того, у Харкові чоловік зі стартового пістолета стріляв у співробітників поліції; також порушник погрожував правоохоронцям ножем.