RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Техасі чоловік влаштував стрілянину в розважальному центрі, 13 поранених

Автор: РБК-Україна

У техаському Остіні (США) невідомий чоловік влаштував стрілянину в розважальному центрі. На даний момент відомо про не менше 13 поранених.

Про це пише Associated Press.

Повідомляється, що стрілянина сталася в центрі міста. За словами начальника поліції Джозефа Чакона, її влаштував чоловік, але мотиви поки невідомі. Він зазначив, що поліцейські вивчають відео спостереження та інші докази.

Стрілянина сталася в популярному районі з барами і ресторанами. Серед 13 поранених двоє людей перебувають у критичному стані.

"Наші офіцери відреагували дуже швидко. Вони змогли негайно вжити заходів з порятунку життя багатьох з цих постраждалих", - додав Чакон.

Він підкреслив, що деякі офіцери самі возили пацієнтів до лікарні через хаос на місці стрілянини.

Нагадаємо, раніше у Техасі сталася стрілянина на базі військово-повітряних сил США, постраждалих внаслідок стрілянини не було.

До цього в штаті Флорида (США) до нічного клубу під'їхали троє невідомих і відкрили вогонь по присутніх на концерті. В результаті стрілянини двоє людей загинули, більше 20 отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиТехасСтрільба