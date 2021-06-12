У Техасі чоловік влаштував стрілянину в розважальному центрі, 13 поранених

У техаському Остіні (США) невідомий чоловік влаштував стрілянину в розважальному центрі. На даний момент відомо про не менше 13 поранених.
Про це пише Associated Press.
Повідомляється, що стрілянина сталася в центрі міста. За словами начальника поліції Джозефа Чакона, її влаштував чоловік, але мотиви поки невідомі. Він зазначив, що поліцейські вивчають відео спостереження та інші докази.
Стрілянина сталася в популярному районі з барами і ресторанами. Серед 13 поранених двоє людей перебувають у критичному стані.
"Наші офіцери відреагували дуже швидко. Вони змогли негайно вжити заходів з порятунку життя багатьох з цих постраждалих", - додав Чакон.
Він підкреслив, що деякі офіцери самі возили пацієнтів до лікарні через хаос на місці стрілянини.
Нагадаємо, раніше у Техасі сталася стрілянина на базі військово-повітряних сил США, постраждалих внаслідок стрілянини не було.
До цього в штаті Флорида (США) до нічного клубу під'їхали троє невідомих і відкрили вогонь по присутніх на концерті. В результаті стрілянини двоє людей загинули, більше 20 отримали поранення.