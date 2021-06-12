У Техасі чоловік влаштував стрілянину в розважальному центрі, 13 поранених

Повідомляється, що стрілянина сталася в центрі міста. За словами начальника поліції Джозефа Чакона, її влаштував чоловік, але мотиви поки невідомі. Він зазначив, що поліцейські вивчають відео спостереження та інші докази.

Стрілянина сталася в популярному районі з барами і ресторанами. Серед 13 поранених двоє людей перебувають у критичному стані.

"Наші офіцери відреагували дуже швидко. Вони змогли негайно вжити заходів з порятунку життя багатьох з цих постраждалих", - додав Чакон.

Він підкреслив, що деякі офіцери самі возили пацієнтів до лікарні через хаос на місці стрілянини.