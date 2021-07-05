У Техасі конфлікт переріс у стрілянину, постраждали вісім людей

У місті Форт-Уерт, штат Техас, на автомийці конфлікт переріс у масову стрілянину. В результаті інциденту постраждали вісім осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

За даними видання, інцидент стався після сварки між двома чоловіками. Поки вони сперечалися, інший чоловік вийшов, знайшов пістолет і повернувся, відкривши вогонь. Кілька людей, що знаходилися поблизу, відкрили вогонь у відповідь.

Вісім людей отримали поранення, хоча всі постраждалі знаходяться в стабільному стані, частково завдяки рятувальним заходам, прийнятими поліцейськими.

Особи підозрюваних поки не встановлені. Одна неповнолітня дівчинка також була поранена, коли автомобіль збив її, коли вона тікала з місця події.

За даними газети, більшість жертв, мабуть, були перехожими.