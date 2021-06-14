У Техасі автомобіль в'їхав у натовп глядачів на перегонах, постраждали майже 30 осіб

В американському штаті Техас водій в'їхав у натовп глядачів на перегонах. В результаті події постраждали 29 осіб.

У поліції заявили, що одна з машин, що брали участь в гонці, з невідомих причин виїхала з траси і проїхала через огорожу, зачепивши глядачів і ще три автомобілі. Про стан водія нічого не повідомляється.

В результаті інциденту вісім постраждалих госпіталізували, троє з них перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, у США невідомий чоловік влаштував стрілянину в розважальному центрі.

Крім того, у Флориді до нічного клубу під'їхали троє невідомих і відкрили вогонь по присутніх на концерті. В результаті стрілянини двоє людей загинули, більше ніж 20 отримали поранення.

Додамо, що раніше у Техасі сталася стрілянина на базі Військово-Повітряних сил США, постраждалих внаслідок стрілянини не було.