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В Тегеране слышны взрывы и стрельба, в небе замечена военная авиация

Фото: В Тегеране слышны взрывы и стрельба (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Тегеране, столице Ирана, ночью 29 января прогремели взрывы, в городе слышна стрельба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Также в небе замечена боевая авиация.

Арабские СМИ распространяют информацию о начале военной операции Израиля, однако информация не подтверждена официальными источниками.

Напомним, в Иране в ряде стратегических объектов прогремели взрывы. Минобороны Ирана утверждает, что была совершена атака дронов.

В Исфахане взрыв произошел на заводском складе с боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

В Азершехре загорелся завод по производству автомобильной химии. В результате сильного пожара взорвались резервуары с готовой продукцией, также огнем уничтожен автомобиль спасателей. О погибших и пострадавших не сообщается.

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Иран