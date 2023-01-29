В Тегеране слышны взрывы и стрельба, в небе замечена военная авиация

Также в небе замечена боевая авиация.

Арабские СМИ распространяют информацию о начале военной операции Израиля, однако информация не подтверждена официальными источниками.

Напомним, в Иране в ряде стратегических объектов прогремели взрывы. Минобороны Ирана утверждает, что была совершена атака дронов.

В Исфахане взрыв произошел на заводском складе с боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

В Азершехре загорелся завод по производству автомобильной химии. В результате сильного пожара взорвались резервуары с готовой продукцией, также огнем уничтожен автомобиль спасателей. О погибших и пострадавших не сообщается.