Протягом року до вбивства Нємцова за ним стежила людина, пов'язана з ФСБ, - розслідування

Журналісти з'ясували, що за Нємцовим стежив чоловік з паспортом на ім'я Валерія Сухарєва. Він переслідував політика щонайменше в 13 поїздках туди і назад (тобто в загальній сумі 26 поїздок) в період з травня 2014 року по лютий 2015 року.

Сухарєв приїжджав в місто трохи раніше Нємцова. Востаннє він переслідував політика за 10 днів до вбивства - 17 лютого 2015 року. Один раз під час візиту Нємцова в Новосибірськ до Сухарєва приєднався інший передбачуваний співробітник ФСБ - Олексій Кривощьоков.

У ЗМІ зазначили, що і Сухачов, і Кривощьоков раніше згадувалися в попередніх розслідуваннях Bellingcat про отруєння опозиціонера Олексія Навального і соратника Нємцова Володимира Кара-Мурзи, а також поета і журналіста Дмитра Бикова.

Журналісти вважають, що Сухачов працює в Службі із захисту конституційного ладу ФСБ - так званій "2 службі".