Протягом року до вбивства Нємцова за ним стежила людина, пов'язана з ФСБ, - розслідування
Протягом року до вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова за ним здійснювалося стеження людиною, пов'язаною з ФСБ. Він переслідував Нємцова в поїздках по Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Bellingcat, The Insider і російської служби ВВС.
Журналісти з'ясували, що за Нємцовим стежив чоловік з паспортом на ім'я Валерія Сухарєва. Він переслідував політика щонайменше в 13 поїздках туди і назад (тобто в загальній сумі 26 поїздок) в період з травня 2014 року по лютий 2015 року.
Сухарєв приїжджав в місто трохи раніше Нємцова. Востаннє він переслідував політика за 10 днів до вбивства - 17 лютого 2015 року. Один раз під час візиту Нємцова в Новосибірськ до Сухарєва приєднався інший передбачуваний співробітник ФСБ - Олексій Кривощьоков.
У ЗМІ зазначили, що і Сухачов, і Кривощьоков раніше згадувалися в попередніх розслідуваннях Bellingcat про отруєння опозиціонера Олексія Навального і соратника Нємцова Володимира Кара-Мурзи, а також поета і журналіста Дмитра Бикова.
Журналісти вважають, що Сухачов працює в Службі із захисту конституційного ладу ФСБ - так званій "2 службі".
Нагадаємо, Борис Нємцов був убитий ввечері 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви.
У липні 2017 року Московський окружний військовий суд визнав винними у виконанні злочину п'ятьох осіб, засудивши їх до позбавлення волі на терміни від 11 до 20 років. Організатори та замовники вбивства досі не знайдені. Рідні та колеги Нємцова вважають, що до організації злочину і приховування винних може бути причетне оточення президента Росії Володимира Путіна.
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