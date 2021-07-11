У Тбілісі протестують через смерть журналіста. Вимагають відставки прем'єра

Учасники акції вимагають, щоб уряд Грузії на чолі з Іраклієм Гарібашвілі пішов у відставку до ранку 12 червня.

"Гарібашвілі повинен піти у відставку, і ми, грузинські ЗМІ, даємо йому час до ранку", - заявила редактор газети Хроніка+ Елісо Кіладзе .

Акція " Система вбиває! Виходь за життя!"відбулася у відповідь на загибель оператора телекомпанії "Пірвелі" Лексо Лашка, жорстоко побитого під час заворушень 5 липня.

На проспекті Руставелі зібралися тисячі людей. Мітингувальники заявляють, що не розійдуться до тих пір, поки Гарібашвілі не оголосить про свій відхід з поста прем'єра.