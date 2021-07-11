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У Тбілісі протестують через смерть журналіста. Вимагають відставки прем'єра

Автор: РБК-Україна

У центрі грузинської столиці Тбілісі проходить мітинг через смерть журналіста. Демонстранти вимагають відставки уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Відлуння Кавказу".

Учасники акції вимагають, щоб уряд Грузії на чолі з Іраклієм Гарібашвілі пішов у відставку до ранку 12 червня.

"Гарібашвілі повинен піти у відставку, і ми, грузинські ЗМІ, даємо йому час до ранку", - заявила редактор газети Хроніка+ Елісо Кіладзе .

Акція " Система вбиває! Виходь за життя!"відбулася у відповідь на загибель оператора телекомпанії "Пірвелі" Лексо Лашка, жорстоко побитого під час заворушень 5 липня.

На проспекті Руставелі зібралися тисячі людей. Мітингувальники заявляють, що не розійдуться до тих пір, поки Гарібашвілі не оголосить про свій відхід з поста прем'єра.

Нагадаємо, 5 липня в Тбілісі при спробі проведення ЛГБТ-маршу відбулися зіткнення, в результаті яких постраждали майже півсотні журналістів.

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ГрузіяМітинг