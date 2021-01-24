У Тбілісі проходить протест за зняття COVID-обмежень

У неділю, 24 січня, в грузинській столиці проходить акція протесту. Демонстранти вимагають зняти обмежувальні заходи, які були введені з-за пандемії.

Про це повідомляє телеканал 1tv.ge.

Акція протесту, в якій беруть участь представники опозиції, бізнес-спільноти та громадянські активісти, проходить біля будинку уряду в Тбілісі.

Метою акції є зняття всіх обмежень, введених урядом.

Організаторами мітингу є громадські активісти та представники бізнесу. До них примкнули опозиційні політичні партії країни.

Фото: протест у Тбілісі (t.me/SputnikGeorgia)

Вони вважають, що уряд в першу чергу повинно дозволити роботу громадського транспорту, зупиненого з-за COVID-19, а потім зняти інші обмеження.

Нагадаємо, раніше у Грузії продовжили дію комендантської години. Він діятиме щонайменше до 1 березня.

Крім того, міністр економіки та сталого розвитку Грузії Натія Турнава заявила, що з 1 лютого в країні буде відновлено регулярне авіасполучення. Допуск польотів почнеться з урахуванням заходів безпеки та медичних протоколів.