В Тбилиси недалеко от парламента Грузии напали на съемочную группу ТВ "Пирвели"

На съемочную группу телеканала "Пирвели" напали недалеко от парламента в Тбилиси. Это произошло вечером 7 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
По данным агентства, журналист Мака Чихладзе и ее оператор снимали сосланные группы людей в черном, балаклавах и без опознавательных знаков на одежде, которые нападали на участников акций протеста в темных переулках.
Однако после того, как их заметили, группа людей стала приближаться к съемочной группе. Чихладзе попросила не трогать камеру, однако мужчина в черном, приблизившись к журналистке со спины, бросил ее на землю.
Кадры нападения попали в прямой эфир. В результате нападения на журналистов оператору разбили голову, а журналистке нанесли физические повреждения.
В целом сообщается о более чем 56 журналистах, в разной степени пострадавших на акциях протеста в Тбилиси.
Напомним, что акции протеста в Тбилиси и по всей Грузии начались после того, как вечером 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о прекращении переговоров по вступлению в ЕС.
По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС.
Заметим, что вчера, 6 декабря, в центре Тбилиси тысячи человек снова вышли на акцию протеста из-за отсрочки правительством переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Полицейский спецназ впервые за три дня жестко разогнал протестующих. Детальнее о событиях, можно узнать в материале РБК-Украина .
Мы также сообщали, что 5 декабря президент Владимир Зеленский ввел санкции против грузинских властей из-за событий в стране.
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