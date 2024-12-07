В Тбилиси недалеко от парламента Грузии напали на съемочную группу ТВ "Пирвели"

По данным агентства, журналист Мака Чихладзе и ее оператор снимали сосланные группы людей в черном, балаклавах и без опознавательных знаков на одежде, которые нападали на участников акций протеста в темных переулках.

Однако после того, как их заметили, группа людей стала приближаться к съемочной группе. Чихладзе попросила не трогать камеру, однако мужчина в черном, приблизившись к журналистке со спины, бросил ее на землю.

Кадры нападения попали в прямой эфир. В результате нападения на журналистов оператору разбили голову, а журналистке нанесли физические повреждения.

В целом сообщается о более чем 56 журналистах, в разной степени пострадавших на акциях протеста в Тбилиси.