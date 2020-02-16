На Тайвані зафіксовано першу смерть від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я Тайваню зафіксувала першу смерть від китайського коронавіруса Covid-19. Про це повідомляє Reuters.

Всього в країні 20 випадків інфікування вірусом.

Зокрема, повідомляється, що помер 60-річний чоловік, який нещодавно не виїжджав за кордон. Він хворів на діабет і гепатит В.

Нагадаємо, в Держкомітеті охорони здоров'я КНР заявили, що число смертей від коронавіруса COVID-19 знижується третій день поспіль. Так, протягом 12 днів знижується і число заражень за межами провінції Хубей. У той же час загальне число заражених в Китаї становить 69 624 осіб, від хвороби загинуло 1665. За останню добу виявлено 2009 нових випадків зараження.

Також РБК-Україна писало, що кількість заражених коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії зросла до 355. У неділю японські медики підтвердили 70 нових випадків зараження.

Крім того, японська влада запідозрила масове зараження коронавірусом в лікарні Saiseikai Arida в префектурі Вакаяма. За словами губернатора цієї префектури, на цьому тижні захворіли лікар і пацієнт лікарні, а сьогодні стало відомо про зараження ще одного лікаря, пацієнта з його відділення, а також його дружини.