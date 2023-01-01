Тайвань предложил Китаю помощь с COVID, несмотря на обострение военной ситуации

Во время новогоднего поздравления президент Тайваня Цай Ин Вэнь предложила Китаю оказать гуманитарную помощь для борьбы с новой волной коронавируса , которая началась после снятия всех ограничений COVID в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Президент Тайваня также повторила призыв к диалогу с Китаем, заявив, что война не является вариантом решения проблем.

Напомним, США допускают возможность боевых действий Китая против Тайваня, однако власти отмечают, что принимают меры, чтобы не допустить начала войны. Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что Соединенные Штаты намерены защищать Тайвань в случае вторжения Китая.

Ранее мы писали, что китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Китай никогда не откажется от права применить силу против Тайваня, хотя и поддерживает "мирное воссоединение". Ведь власти Китая считают Тайвань своей собственной территорией.

На днях в Тайване правительство острова решило в три раза увеличить срок срочной службы с 2024 года.

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