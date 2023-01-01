Тайвань предложил Китаю помощь с COVID, несмотря на обострение военной ситуации

Во время новогоднего поздравления президент Тайваня Цай Ин Вэнь предложила Китаю оказать гуманитарную помощь для борьбы с новой волной коронавируса , которая началась после снятия всех ограничений COVID в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Президент Тайваня также повторила призыв к диалогу с Китаем, заявив, что война не является вариантом решения проблем.

"Пока есть необходимость, исходя из позиции гуманитарной помощи, мы готовы оказать необходимую помощь, чтобы помочь большему количеству людей выйти из пандемии и провести здоровый и безопасный новый год", - сказала Цай Ин Вэнь.

Напомним, США допускают возможность боевых действий Китая против Тайваня, однако власти отмечают, что принимают меры, чтобы не допустить начала войны. Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что Соединенные Штаты намерены защищать Тайвань в случае вторжения Китая.

Ранее мы писали, что китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Китай никогда не откажется от права применить силу против Тайваня, хотя и поддерживает "мирное воссоединение". Ведь власти Китая считают Тайвань своей собственной территорией.

На днях в Тайване правительство острова решило в три раза увеличить срок срочной службы с 2024 года.

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