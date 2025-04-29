Тайсон Фьюри намекнул на возвращение в бокс: уже есть реакция Усика

Реакция Усика на заявление Фьюри

Тайсон Фьюри во второй раз уступил Александру Усику в декабре 2024 года. Это было лишь второе поражение в карьере 36-летнего британца.

После боя с украинцем он объявил о завершении карьеры, впрочем, как и раньше, его слова вызывают сомнения.

Интересно, что сам Усик уже успел выразить заинтересованность в трилогии с Фьюри после боя с Дэниелом Дюбуа, который состоится 19 июля на Уэмбли.

"Сейчас я сфокусирован на Дюбуа. Но на последний бой у меня два варианта - Энтони Джошуа или Тайсон Фьюри. Если выбирать, то я предпочитаю Фьюри", - сказал украинец в интервью Daily Mail.

Поэтому вполне возможно, что фанатов бокса ждет еще один громкий реванш и завершение трилогии между двумя великими чемпионами.

Напомним, Усик и Дюбуа уже провели битву взглядов, на которой британец шокировал недостойным поступком.