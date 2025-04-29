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Тайсон Фьюри намекнул на возвращение в бокс: уже есть реакция Усика

Александр Усик отреагировал на заявление Тайсона Фьюри о вероятном возвращении в бокс (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Владимир Варуха

Легендарный британский боксер Тайсон Фьюри, похоже, передумал окончательно покидать ринг. Спустя четыре месяца после поражения от Александра Усика в Саудовской Аравии "Цыганский король" вновь появился в зале вместе со своим тренером Шугаром Гиллом Стюардом и намекнул на возвращение в профессиональный спорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-аккаунт боксера.

Тайсон Фьюри возвращается?

На опубликованных кадрах с тренировки видно, как Фьюри в хорошем настроении работает вместе со Стюардом. Британец также обратился к зрителям.

"Просто зашел в зал, встретил кого-то, кого вы точно знаете", - сказал "Цыганский король".

Тайсон Фьюри (скриншот: instagram.com/tysonfury)

В свою очередь тренер сразу же сказал: "Мы вернулись, ребята!"

"Вы знаете, что это значит", - добавил он.

Шугар Гилл Стюард (скриншот: instagram.com/tysonfury)

Фаны боксера уверены: это точно намек на возвращение Фьюри в ринг.

Реакция Усика на заявление Фьюри

Тайсон Фьюри во второй раз уступил Александру Усику в декабре 2024 года. Это было лишь второе поражение в карьере 36-летнего британца.

После боя с украинцем он объявил о завершении карьеры, впрочем, как и раньше, его слова вызывают сомнения.

Интересно, что сам Усик уже успел выразить заинтересованность в трилогии с Фьюри после боя с Дэниелом Дюбуа, который состоится 19 июля на Уэмбли.

"Сейчас я сфокусирован на Дюбуа. Но на последний бой у меня два варианта - Энтони Джошуа или Тайсон Фьюри. Если выбирать, то я предпочитаю Фьюри", - сказал украинец в интервью Daily Mail.

Поэтому вполне возможно, что фанатов бокса ждет еще один громкий реванш и завершение трилогии между двумя великими чемпионами.

Напомним, Усик и Дюбуа уже провели битву взглядов, на которой британец шокировал недостойным поступком.

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