Тайсон Фьюри намекнул на возвращение в бокс: уже есть реакция Усика

Легендарный британский боксер Тайсон Фьюри, похоже, передумал окончательно покидать ринг. Спустя четыре месяца после поражения от Александра Усика в Саудовской Аравии "Цыганский король" вновь появился в зале вместе со своим тренером Шугаром Гиллом Стюардом и намекнул на возвращение в профессиональный спорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-аккаунт боксера.
На опубликованных кадрах с тренировки видно, как Фьюри в хорошем настроении работает вместе со Стюардом. Британец также обратился к зрителям.
"Просто зашел в зал, встретил кого-то, кого вы точно знаете", - сказал "Цыганский король".
В свою очередь тренер сразу же сказал: "Мы вернулись, ребята!"
"Вы знаете, что это значит", - добавил он.
Фаны боксера уверены: это точно намек на возвращение Фьюри в ринг.
Тайсон Фьюри во второй раз уступил Александру Усику в декабре 2024 года. Это было лишь второе поражение в карьере 36-летнего британца.
После боя с украинцем он объявил о завершении карьеры, впрочем, как и раньше, его слова вызывают сомнения.
Интересно, что сам Усик уже успел выразить заинтересованность в трилогии с Фьюри после боя с Дэниелом Дюбуа, который состоится 19 июля на Уэмбли.
"Сейчас я сфокусирован на Дюбуа. Но на последний бой у меня два варианта - Энтони Джошуа или Тайсон Фьюри. Если выбирать, то я предпочитаю Фьюри", - сказал украинец в интервью Daily Mail.
Поэтому вполне возможно, что фанатов бокса ждет еще один громкий реванш и завершение трилогии между двумя великими чемпионами.
Напомним, Усик и Дюбуа уже провели битву взглядов, на которой британец шокировал недостойным поступком.