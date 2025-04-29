Тайсон Фьюри намекнул на возвращение в бокс: уже есть реакция Усика

Александр Усик отреагировал на заявление Тайсона Фьюри о вероятном возвращении в бокс (коллаж: РБК-Украина)

Легендарный британский боксер Тайсон Фьюри, похоже, передумал окончательно покидать ринг. Спустя четыре месяца после поражения от Александра Усика в Саудовской Аравии "Цыганский король" вновь появился в зале вместе со своим тренером Шугаром Гиллом Стюардом и намекнул на возвращение в профессиональный спорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-аккаунт боксера.

Тайсон Фьюри возвращается? На опубликованных кадрах с тренировки видно, как Фьюри в хорошем настроении работает вместе со Стюардом. Британец также обратился к зрителям. "Просто зашел в зал, встретил кого-то, кого вы точно знаете", - сказал "Цыганский король". Тайсон Фьюри (скриншот: instagram.com/tysonfury) В свою очередь тренер сразу же сказал: "Мы вернулись, ребята!" "Вы знаете, что это значит", - добавил он. Шугар Гилл Стюард (скриншот: instagram.com/tysonfury) Фаны боксера уверены: это точно намек на возвращение Фьюри в ринг.