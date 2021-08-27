Таунхаус - квартира з ділянкою. Чому зростає популярність такого житла

За даними Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ), за останні 5 років популярність таунхаусів зросла більш ніж на 60%. Сьогодні вони займають близько 25% попиту на заміське житло. Основний конкурент – 2-3-кімнатні квартири в будинках економ- та комфорт-класу. Собівартість будівництва у таунхаусів нижче, що дозволяє забудовникам пропонувати порівняно невисоку вартість квадратного метра.

Попит зростає

Такий формат житла давно поширений в Західній Європі й США. Для України таунхауси були досить незвичні та викликали настороженість у покупців. Вважалося, що таунхауси – для заможних.

Зараз думка змінилася. Сьогодні на базі порталу zagorodna.com зафіксовано 1615 котеджних містечок. З них 42% (691 селище) – таунхауси. Першість за кількістю проектів займає Київська область (331 містечко), друге місце у Львівської області (61) і третє у Києва (47).

Юрій Піта, президент АФНУ розповів, що в період з 2020 року по серпень 2021 попит на таунхауси в ближньому передмісті Києва виріс мінімум на 30-35%. А за деякими напрямками, наприклад, Обухівському – більш ніж на 40%.

Що таке хороший таунхаус?

80% покупців таунхаусів – сім'ї у віці 30-45 років з маленькими дітьми. У таунхаусах їх приваблює наближеність до способу життя в приватному будинку. Але великим плюсом є наявність ком'юніті – сусідів зі схожими цінностями, загальної території, дитячих майданчиків, зони барбекю. При цьому є невелика відокремлена ділянка землі, гараж і гостьові стоянки.

З мінусів – сусіди за суміжною стінкою, урізана внутрішня інфраструктура в порівнянні з багатоквартирними комплексами. Крім того, в деяких таунхаусах виникають проблеми з недостатніми потужностями й нестабільністю комунікацій, питаннями водовідведення, каналізації тощо.

В цілому, на думку фахівців ринку нерухомості, характеристики хорошого для життя і вкладення коштів таунхауса включають:

Локація і транспортна доступність: віддаленість від межі міста не більше 15 км, хороша траса і під'їзний шлях.

Безпека: розміщення на території котеджних селищ, що охороняються, або житлових комплексів.

Сучасні будівельні матеріали й технології, якісні централізовані комунікації (тепло- і водопостачання, електрика, Інтернет тощо). У людей не повинні викликати складності повсякденні побутові питання. Також повинна бути можливість віддаленої роботи – важливий запит останніх років.

Вільні планування внутрішнього простору квартир.

Власна прибудинкова територія площею 1-3 сотки, бажаний гараж і задній двір.

Розвинена інфраструктура в селищі.

Краща екологія, наявність поруч лісу і водойми.

Фото: у квартир в таунхаусах є свої ділянки землі (vsekottedzhi.com.ua)

Ціна питання

У таунхаусів є свої переваги перед заміським будинком. Перш за все фінансові – утримання квартири в таунхаусі обходиться дешевше, ніж котеджу. Мінус витрати на обслуговування земельної ділянки.

Андрій Маляренко, керівник компанії ProfiTHouse розповів, що сьогодні забудовники будують таунхауси й за індивідуальними проєктами. У них передбачені комунікації високого рівня, якісне водовідведення та чиста питна вода. Зведення такого таунхауса і підключення комунікацій обходиться на 60% дешевше, ніж схожого за параметрами котеджу.

Ціна таунхауса залежить від ряду умов: розміру ділянки, віддаленості від Києва, інфраструктури котеджного містечка, інженерних комунікацій, площі й функціональності.

"Вартість квадратного метра житла в таунхаусі дешевше столичних метрів і котеджів. Можна продати квартиру і на ці гроші купити таунхаус, – розповів Віктор Коваленко, директор консалтингової компанії "РеалЕкспо". – Часто з продажу квартири ще залишаються гроші на внутрішнє оздоблення".

За даними "ЛУН Місто", середні ціни на будинки, котеджі й таунхауси з квітня 2020 по лютий 2021 зросли на 15% в Києві й на 35% в області. Середня вартість квадратного метра в таунхаусах України в цьому місяці становить 17650 грн. (650 дол). З початку року зростання склало майже 9%.

Для порівняння – в Ірпені середня вартість квадратного метра – 16140 грн, Вишгороді – 15625 грн, Бучі - 15020 грн, Броварах – 19100 грн, Борисполі – 17000 грн, Білогородці (Бучанський р-н) – 13000 грн. В цілому, середній чек в цьому сегменті – до 1,7 млн грн. За ці гроші можна придбати квартиру в таунхаусі комфорт-класу від 70 кв.метрів з трьома спальнями, двома санвузлами, кухнею і вітальнею. Тут буде чистове оздоблення, індивідуальне опалення і від 0,3 соток землі.

Фото: життя в таухаусі максимально наближене до приватного будинку (companion.ua)

Скільки коштує утримання таунхауса?

Вартість експлуатаційних витрат становить від одного долара за квадратний метр на місяць. Наприклад, при площі таунхауса 100 кв.м, щомісячна плата за утримання інфраструктури складе 100 доларів. При цьому благоустрій території, оплата охорони, послуги з вивезення сміття тощо. діляться на всіх мешканців містечка. Витрати на опалення в таунхаусах скорочені відсотків на 30 в порівнянні з будинком: Загальна площа зовнішніх стін значно менше плюс сусіди "гріють" один одного. Тому і тепловтрати менш відчутні.

Водночас Андрій Маляренко зазначив, що таунхаус – це не завжди дешево. Є варіанти, коли недобросовісні забудовники реалізовують проєкти на землях садових товариств, не маючи всіх дозвільних документів. В результаті жителі змушені оплачувати комуналку за тарифами для юридичних осіб, які відчутно вище.

Що чекає ринок таунхаусів в майбутньому

В останні два роки пандемія зіграла роль каталізатора в розвитку ринку заміського житла. Це стало причиною підйому, який ми спостерігаємо. Хоча Юрій Піта вважає, що перспективи сегмента таунхаусів не безмежні. Але говорити про те, що на ринку вже відбулося насичення пропозиції, також рано. На цей час рівень пропозиції порівняний з рівнем попиту. І в перспективі 3-5 років попит на таунхауси може збільшитися на 20%.