Тарифи на воду злетять по всій Україні: скільки доведеться платити

Тарифи на воду в Україні зростуть майже вдвічі у 2021 році. Так, з 1 січня 2021 року за подавання та відведення води в різних областях нашої країни доведеться доплатити близько 5 гривень за кубометр. Для приватних споживачів подорожчання становитиме від 11 до 47% в різних регіонах. У пресслужбі "Київводоканалу" розповіли, скільки доведеться платити мешканцям столиці після Нового року.

Як повідомляє пресслужба компанії, 5 лютого цього року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, було схвалено проєкт постанови "Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 № 1141" щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік. Тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів м. Києва в розмірі 22,992 грн (у т. ч. ПДВ 3,832 грн) за 1 куб. м, з них:

13,440 грн (у т. ч. ПДВ 2,24 грн) за 1 куб. м водопостачання;

9,552 грн (у т. ч. ПДВ 1,592 грн) за 1 куб. м водовідведення.

ЗАТ "АК Київводоканал" запропонував у 2021 році встановити тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів м. Києва в розмірі 27,35 грн (у т. ч. ПДВ 4,56 грн) за 1 куб. м, з них:

14,74 грн (у т. ч. ПДВ 2,46 грн) за 1 куб. м водопостачання;

12,61 грн (у т. ч. ПДВ 2,10 грн) за 1 куб. м водовідведення.

У Дніпрі також вже анонсували підвищення тарифів. КП "Водоканал" заявив про те, що вже з 1 січня 2021 року водопостачання та водовідведення подорожчає на 30%. З нового року вода обійдеться дніпрянам за тарифом 27,99 гривні за кубічний метр. Зараз жителі Дніпра платять за водопостачання та водовідведення в цілому 21 гривню 42 копійки за кубометр.

В Запоріжжі для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення з 1 січня 2021 року будуть діяти наступні тарифи:

централізоване водопостачання – 16,056 грн / м. куб (подорожчання на 11%);

централізоване водовідведення – 9,276 грн / м. куб (подорожчання на 46,9%).

Таким чином, для приватних споживачів подорожчання становитиме від 11 до 47% в різних регіонах.

Нагадаємо, що Мінекоенерго обіцяє розв'язати проблему "зеленого" тарифу найближчим часом.

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