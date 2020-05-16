ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тарифи на воду злетять по всій Україні: скільки доведеться платити

Lite » Стиль життя 16.05.2020 - 15:25
Тарифи на воду злетять по всій Україні: скільки доведеться платити
Тарифи на воду в Україні зростуть (колаж: РБК-Україна)

Тарифи на воду в Україні зростуть у різних регіонах на різну суму

Тарифи на воду в Україні зростуть майже вдвічі у 2021 році. Так, з 1 січня 2021 року за подавання та відведення води в різних областях нашої країни доведеться доплатити близько 5 гривень за кубометр. Для приватних споживачів подорожчання становитиме від 11 до 47% в різних регіонах. У пресслужбі "Київводоканалу" розповіли, скільки доведеться платити мешканцям столиці після Нового року.

Як повідомляє пресслужба компанії, 5 лютого цього року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, було схвалено проєкт постанови "Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 № 1141" щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік. Тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів м. Києва в розмірі 22,992 грн (у т. ч. ПДВ 3,832 грн) за 1 куб. м, з них:

  • 13,440 грн (у т. ч. ПДВ 2,24 грн) за 1 куб. м водопостачання;
  • 9,552 грн (у т. ч. ПДВ 1,592 грн) за 1 куб. м водовідведення.

ЗАТ "АК Київводоканал" запропонував у 2021 році встановити тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів м. Києва в розмірі 27,35 грн (у т. ч. ПДВ 4,56 грн) за 1 куб. м, з них:

  • 14,74 грн (у т. ч. ПДВ 2,46 грн) за 1 куб. м водопостачання;
  • 12,61 грн (у т. ч. ПДВ 2,10 грн) за 1 куб. м водовідведення.

У Дніпрі також вже анонсували підвищення тарифів. КП "Водоканал" заявив про те, що вже з 1 січня 2021 року водопостачання та водовідведення подорожчає на 30%. З нового року вода обійдеться дніпрянам за тарифом 27,99 гривні за кубічний метр. Зараз жителі Дніпра платять за водопостачання та водовідведення в цілому 21 гривню 42 копійки за кубометр.

В Запоріжжі для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення з 1 січня 2021 року будуть діяти наступні тарифи:

  • централізоване водопостачання – 16,056 грн / м. куб (подорожчання на 11%);
  • централізоване водовідведення – 9,276 грн / м. куб (подорожчання на 46,9%).

Таким чином, для приватних споживачів подорожчання становитиме від 11 до 47% в різних регіонах.

Нагадаємо, що Мінекоенерго обіцяє розв'язати проблему "зеленого" тарифу найближчим часом.

Також ми писали, що через карантин у Києві різко знизився рівень оплати за ЖКГ.

Автор: Анна Ярошенко

Теги Новини України ЖКХтарифи на жкгтарифи
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся