Тарас Тополя зізнався, чому у старшого сина американське громадянство (відео)

Тарас Тополя (фото: instagram.com/antytila_official)

Тарас Тополя розповів в інтерв'ю, чому їх з ALYOSHA первісток народився в США

Лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя, який вже скоро стане багатодітним батьком, розкрив в інтерв'ю деякі подробиці особистого життя та розповів про сім'ю та дітей. 32-річний український рокер пояснив, чому його старший син Роман народився в Штатах і має громадянство цієї країни.

Музикант у програмі "Слава+" зауважив ведучому Славі Дьоміну, що інтерв'ю записують саме на день народження Роми (відео опубліковано 7 травня на YouTube-каналі Люкс ФМ).

Тополя зазначив, що в США проживає майже половина сім'ї: мама з чоловіком, тітка з чоловіком, двоюрідні брати та сестри.

"Тобто є дві точки: одна в Нью-Йорку, інша - на острові Лонг-Айленд, куди ми можемо прилетіти і... взагалі жодних проблем. У нас є візи, у нас є все", - розповів фронтмен групи "Антитіла".

Тарас наголошує, що ніколи ані у нього, ані у дружини Олени - співачка ALYOSHA - "не стояло питання почати життя в Америці та покинути Україну".

"У нас завжди була прихильність до цієї землі, яка проявляється в різних формах... Але в 2013 році, давай відмотаємо трохи, була трошки інша історія, яка впливала на моє бачення майбутнього в цій країні та бажання дати сину можливість вибрати своє майбутнє, коли він стане дорослим... Але Марк вже народився тут, ми вирішили не летіти", - пояснив музикант.

Тарас Тополя та Alyosha з дітьми Ромою та Марком (фото: соцмережі артистів)

Також Тополя додав, що вони з дружиною не планують вирушати до Америки для того, щоб там з'явилася на світ їх третя дитина (це має відбутися через 3 місяці)

"Після 2014 року багато чого змінилося. Треба бути тут", - резюмував артист.

Відео: Тарас Тополя розповів, чому старший син Роман народився в США

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя розповів, як проводить час на карантині, яким чином купує продукти харчування та як реалізує творчі задуми.