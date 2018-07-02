У Танзанії в результаті масштабного ДТП загинули не менше 20 осіб

Ще 45 людей отримали травми

Не менше 20 людей загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), що сталася в районі міста Мбейя на південному заході Танзанії. Про це повідомляє Хіnhuа з посиланням на правоохоронне відомство країни.

Повідомляється, що ще 45 осіб постраждали.

Як зазначили в поліції, в зіткненні брали участь вантажівка і три мікроавтобуси.

За попередньою інформацією, причиною аварії стало те, що водій вантажного автомобіля втратив керування і в'їхав в мікроавтобус, після чого протаранив ще два і перекинувся.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Багамських островах в результаті вибуху туристичної човни загинула одна людина, ще 11 отримали поранення.