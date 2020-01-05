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У Танзанії вбили чотирьох людей за обвинуваченням у чаклунстві

Новини » Надзвичайні події     05.01.2020 - 10:48
У Танзанії вбили чотирьох людей за обвинуваченням у чаклунстві
Ілюстративне фото (newsinterris.com)

Серед жертв виявилася вагітна жінка

В Танзанії вбили чотири людини за звинуваченням у чаклунстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Наголошується, що були вбиті жителі однієї сім'ї, а їхні будинки знесені розгніваними односельцями в західній Танзанії після того, як вони запідозрили жертв у причетності до чаклунства. Серед жертв була вагітна жінка.

"Сільські жителі також знищили майно жертв до того, як вони зруйнували свої будинки і ферми", - повідомили правоохоронці.

Місцева влада звернулися до уряду з проханням заарештувати злочинців і притягнути їх до відповідальності. Окружний комісар закликав до спокою, заявивши, що органи безпеки почали розслідування вбивств.

Раніше в Танзанії з-за вибуху цистерни з пальним загинули 62 людини.

РБК-Україна писало, що в столиці Сомалі Могадішо вибухнув замінований автомобіль, в результаті теракту загинули десятки людей.

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