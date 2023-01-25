Танковая коалиция и поставки нового оружия: Зеленский поговорил со Столтенбергом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Одной из тем обсуждений была разблокировка поставок нового вооружения нашей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.
"Обсудили с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшую консолидацию партнеров для поддержки Украины, в том числе расширение танковой коалиции, разблокирование передачи принципиально новых видов вооружения. Также говорили о необходимых шагах на пути дальнейшей интеграции с НАТО", - написал Зеленский по итогам переговоров.
При этом Столтенберг у себя в Twitter написал, что обсудил с президентом агрессивную войну России против Украины.
"Союзники будут продолжать поддерку столько, сколько потребуется", - заверил генсек НАТО.
Напомним, ранее стало известно, что Германия официально анонсировала передачу Украине 14 танков Leopard 2.
Также мы писали, что, по информации Bloomberg, США планируют передать Украине 31 танк Abrams в рамках военной помощи.
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