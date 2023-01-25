Танковая коалиция и поставки нового оружия: Зеленский поговорил со Столтенбергом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Одной из тем обсуждений была разблокировка поставок нового вооружения нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter .

"Обсудили с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшую консолидацию партнеров для поддержки Украины, в том числе расширение танковой коалиции, разблокирование передачи принципиально новых видов вооружения. Также говорили о необходимых шагах на пути дальнейшей интеграции с НАТО", - написал Зеленский по итогам переговоров.

При этом Столтенберг у себя в Twitter написал, что обсудил с президентом агрессивную войну России против Украины.

"Союзники будут продолжать поддерку столько, сколько потребуется", - заверил генсек НАТО.