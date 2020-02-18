На митниці бачать ризики скорочення торгівлі через коронавірус

Фото: Максим Нефьодов (РБК-Україна)

Може бути падіння обсягів або здорожчання товарів, які йдуть з Китаю

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов бачить ризик скорочення торгівлі через коронавірус. Про це Нефьодов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, може бути падіння обсягів або здорожчання товарів, які йдуть з Китаю.

"Бачу ризик. Принаймні, вже є перші повідомлення, що на деяких фабриках встановлюють додаткові відпустки. Звичайно, може бути падіння обсягів або здорожчання товарів, які йдуть з Китаю", - зазначив він.

Нефьодов додав, що вплив на надходження митниці через цю проблему поки складно спрогнозувати.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розглядає два найбільш вірогідні сценарії розвитку ситуації з коронавірусом Covid-19: із локалізацією хвороби на відносно обмеженій території та її подальше поширення.

Крім того, за прогнозом Національного банку України, спалах коронавірусу матиме короткостроковий вплив на світову економіку, однак існує ризик тривалішого ефекту, що може відчутніше позначитися на економіці України.