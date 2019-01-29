У Талліні сталося ДТП з пасажирським автобусом, є постраждалі

В результаті аварії постраждали 9 осіб

В Таллинне (Эстония) сегодня утром, 29 января, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадали 9 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Как сообщается, на перекрестке двух улиц грузовик Scania врезался в городской автобус.

Оба были трезвыми и имели действующие водительские права.

В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса.

Всего в автобусе вместе с водителем находились 9 человек. Их доставили в больницу.

Напомним, в Турции на автостраде Конья-Анкара из-за густого тумана столкнулось 30 автомобилей, в результате чего один человек погиб.

Также РБК-Украина писало, что в Пакистане столкнулись автобус с автоцистерной, погибли 27 человек. В полиции отметили, что в момент ДТП в автобусе находилось 33 пассажира.