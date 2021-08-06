ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Таліби вбили главу пресслужби уряду Афганістану

Новость на русском →
Кабул, П'ятниця 06 серпня 2021 15:34
Таліби вбили главу пресслужби уряду Афганістану Фото: таліби вбили прес-секретаря уряду Афганістану (twitter.com/TOLOnews)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики руху "Талібан" вбили главу інформаційного центру уряду Афганістану Даву Хана Мінапала. Напад стався в Кабулі вдень 6 серпня. Раніше таліби оголосили полювання на вищих посадових осіб країни в помсту за авіаудари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство AFP.

За його даними, автомобіль Даву Хана Мінапала бойовики атакували вдень 6 серпня в Кабулі. Це сталося через кілька днів після того, як "Талібан" попередив про початок замахів на вищих посадових осіб Афганістану у відповідь на посилення повітряних авіаударів.

Видання TOLOnews опублікувало відео з місця нападу на прессекретаря уряду Афганістану. На кадрах показаний зрешечений кулями автомобіль, на якому пересувався Даву Хан Мінапала.

За інформацією TOLOnews, в місті Шибарган тривають бої між урядовими військами і талібами. Джерела видання повідомили, що ввечері 5 серпня бойовики "Талібану" здійснили великомасштабні атаки на місто і що частина столиці провінції Джаузджан потрапила під контроль цього угруповання.

Нагадаємо, 5 серпня таліби взяли на себе відповідальність за напад на будинок міністра оборони Афганістану. В результаті аткі загинули 8 людей і ще не менше 20 поранені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Талібан Афганистан преступления
NEWS
Киян попереджають про "вибухи" на території міста: в чому причина
Киян попереджають про "вибухи" на території міста: в чому причина
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація