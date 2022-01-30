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Таліби вбили десятки чиновників і афганських військових, - доповідь ООН

Автор: Наталья Скороход

Організація Об'єднаних Націй опублікувала доповідь про злочини "Талібану" в Афганістані. Судячи з доповіді, таліби вбили десятки колишніх афганських чиновників, військових і людей, які працювали з міжнародним військовим контингентом після виведення військ США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Доповідь Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в Раді Безпеки ООН розповідає про погіршення умов життя 39-мільйонного населення Афганістану, незважаючи на припинення бойових дій після приходу до влади талібів.

Нагадаємо, що Європа і США вимагають від талібів виконання зобов'язань. Країни зробили спільну заяву.

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АфганистанТалібанООН