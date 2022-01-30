Таліби вбили десятки чиновників і афганських військових, - доповідь ООН

Організація Об'єднаних Націй опублікувала доповідь про злочини "Талібану" в Афганістані. Судячи з доповіді, таліби вбили десятки колишніх афганських чиновників, військових і людей, які працювали з міжнародним військовим контингентом після виведення військ США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Доповідь Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в Раді Безпеки ООН розповідає про погіршення умов життя 39-мільйонного населення Афганістану, незважаючи на припинення бойових дій після приходу до влади талібів.
Нагадаємо, що Європа і США вимагають від талібів виконання зобов'язань. Країни зробили спільну заяву.